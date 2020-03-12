***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:04
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827307
BIST
10:2498.484
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.482,11
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
98.083
10:246,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:247,0571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0554
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0571
En Düşük
6,9909
10:24327,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,17
|Açılış
|: 327,56
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,73
|12.941.520
|% 18,70
|
|ECILC
|4,68
|94.053.547
|% 17,29
|
|SELEC
|8,58
|26.293.933
|% 16,26
|
|DEVA
|11,47
|43.588.849
|% 15,39
|
|ECZYT
|12,60
|31.828.628
|% 14,34
|
|ARMDA
|13,74
|17.244
|% -14,98
|
|BRKSN
|2,51
|166.405
|% -14,92
|
|OYAYO
|4,07
|1.927.922
|% -14,85
|
|RYSAS
|4,85
|8.303.760
|% -14,76
|
|ALCTL
|13,90
|2.675.034
|% -14,25
|
|THYAO
|9,03
|132.300.828
|% -6,04
|
|ASELS
|25,12
|99.566.456
|% -3,98
|
|ECILC
|4,68
|94.053.547
|% 17,29
|
|MGROS
|24,48
|71.607.776
|% 6,53
|
|BIMAS
|58,25
|44.391.506
|% 5,14
|
|IHLGM
|1,03
|35.537.591
|% -8,04
|
|ADESE
|1,36
|33.510.365
|% 3,03
|
|EKGYO
|1,19
|25.435.941
|% -4,03
|
|ECILC
|4,68
|94.053.547
|% 17,29
|
|ODAS
|1,49
|24.435.115
|% -7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9570
|7,9969
|% 0,22
|
|Frank
|6,6388
|6,6788
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6552
|1,6635
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,66
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|-1,45
|
Seans Raporu
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