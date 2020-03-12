***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:58
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827617
BIST
17:0393.581
En Yüksek
|Değişim
|: -7,31%
|| -7.385,36
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:036,2843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0740
|Açılış
|: 6,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2856
En Düşük
6,2064
17:037,0156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:03321,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -5,63
|Açılış
|: 321,04
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,67
|49.571.732
|% 16,09
|
|ECILC
|4,47
|370.242.556
|% 12,03
|
|ECZYT
|12,21
|150.659.353
|% 10,80
|
|DEVA
|11,01
|251.034.408
|% 10,76
|
|PINSU
|2,60
|23.966.727
|% 9,70
|
|ITTFH
|1,80
|11.604.281
|% -20,00
|
|MRGYO
|0,68
|9.477.689
|% -20,00
|
|AVTUR
|1,16
|3.610.709
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|57.955.742
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|21.958.872
|% -20,00
|
|AKBNK
|6,32
|181.049.390
|% -6,65
|
|AFYON
|4,59
|12.343.460
|% -12,90
|
|ADNAC
|1,92
|11.708.380
|% -2,04
|
|AEFES
|19,45
|11.443.011
|% -2,75
|
|AKENR
|0,69
|8.882.437
|% -16,87
|
|KARSN
|1,35
|132.776.200
|% -12,34
|
|ECILC
|4,47
|375.506.219
|% 12,03
|
|KRDMD
|1,99
|156.195.276
|% -8,72
|
|GSRAY
|1,90
|147.556.741
|% -19,83
|
|IHLAS
|0,53
|36.505.235
|% -18,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8841
|7,9236
|% -0,70
|
|Frank
|6,6480
|6,6880
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6669
|1,6753
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-53,59
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.122
|2.177
|-57,30
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|-27,72
|
|Çeyrek
|515
|526
|-13,86
|
|Gümüş.Ons
|15,88
|15,90
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,39
|33,39
|-2,40
|