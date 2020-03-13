***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:52
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828198
BIST
10:5995.610
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.970,39
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
10:596,2992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0181
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:597,0508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0221
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:59321,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,31
|Açılış
|: 321,66
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,35
|1.105.901
|% 8,63
|
|GOODY
|3,52
|4.528.070
|% 7,32
|
|AKGRT
|5,13
|1.393.900
|% -14,21
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,82
|319.413.847
|% 1,89
|
|THYAO
|8,79
|250.311.096
|% 3,66
|
|GARAN
|9,16
|182.684.430
|% 4,81
|
|YKBNK
|2,21
|100.681.808
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,04
|80.657.111
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,21
|100.681.808
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,18
|51.495.877
|% 2,61
|
|KRDMD
|2,04
|80.657.111
|% 2,00
|
|TSKB
|0,95
|34.817.434
|% 3,26
|
|ODAS
|1,29
|47.328.010
|% -2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8829
|7,9225
|% -0,35
|
|Frank
|6,6282
|6,6681
|% -0,52
|
|Riyal
|1,6700
|1,6784
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|8,32
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,69
|15,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,87
|34,87
|1,65
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