***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 16:30
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828787
BIST
16:4296.438
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 2.798,51
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:426,3048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:427,0157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0572
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:42319,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,79
|Açılış
|: 319,57
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|49.125.105
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.055.352
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|580.945
|% 10,00
|
|DOKTA
|19,51
|8.046.101
|% 9,98
|
|ARDYZ
|11,47
|6.352.203
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,28
|7.961.786
|% -11,71
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|25,64
|1.105.923.150
|% 5,25
|
|THYAO
|9,19
|943.094.274
|% 8,37
|
|GARAN
|9,18
|543.281.229
|% 5,03
|
|KRDMD
|2,04
|364.691.274
|% 2,00
|
|EREGL
|8,27
|341.642.793
|% 1,47
|
|ODAS
|1,35
|289.686.951
|% 2,27
|
|IHLGM
|0,94
|162.582.305
|% 4,44
|
|KRDMD
|2,04
|364.691.274
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,22
|306.752.007
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,20
|163.064.911
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8247
|7,8640
|% -1,09
|
|Frank
|6,5776
|6,6172
|% -1,28
|
|Riyal
|1,6727
|1,6811
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|6,33
|
|Altın Gr.
|321
|322
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.165
|13,00
|
|Tam
|2.124
|2.178
|9,76
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|4,72
|
|Çeyrek
|515
|527
|2,36
|
|Gümüş.Ons
|15,63
|15,66
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,27
|34,27
|1,05
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