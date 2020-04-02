***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:24
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834085
BIST
11:3089.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 289,85
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
11:306,6694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0330
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
11:307,3117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0463
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2888
11:30342,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,66
|Açılış
|: 342,50
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|SANFM
|5,43
|2.780.479
|% 9,92
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|TDGYO
|2,51
|655.218
|% 9,61
|
|TACTR
|2,17
|26.836
|% 9,60
|
|RTALB
|4,62
|2.911.271
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|MTRYO
|2,85
|5.467.322
|% -8,95
|
|SEKUR
|4,12
|446.328
|% -8,44
|
|PETKM
|3,48
|646.020.412
|% 4,50
|
|SASA
|7,86
|260.340.308
|% -0,51
|
|GARAN
|7,85
|168.491.304
|% 0,13
|
|PGSUS
|34,38
|135.710.735
|% -4,13
|
|ASELS
|23,04
|133.473.298
|% 0,70
|
|PETKM
|3,48
|646.020.412
|% 4,50
|
|IHLGM
|1,03
|57.348.358
|% -3,74
|
|GSRAY
|2,37
|113.524.852
|% -2,87
|
|ODAS
|1,40
|60.784.410
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,96
|77.309.478
|% -2,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2741
|8,3156
|% 0,10
|
|Frank
|6,8923
|6,9338
|% -0,33
|
|Riyal
|1,7736
|1,7825
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.590
|1.591
|-0,46
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,17
|14,21
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,03
|3,04
|0,02
|
|B. Petrol
|27,18
|27,18
|2,44
|