***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2020 10:00
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873235
BIST
11:211.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:217,4363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:218,8061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0071
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:21463,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,00
|Açılış
|: 463,26
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:20
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.804.299
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|PKENT
|1.120,00
|9.136.864
|% -10,00
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|SISE
|6,20
|742.706.987
|% 2,31
|
|FENER
|35,38
|317.430.723
|% 3,69
|
|ASELS
|16,96
|277.684.064
|% 0,36
|
|GSRAY
|3,57
|205.890.458
|% -2,19
|
|GARAN
|6,80
|204.497.286
|% 0,59
|
|SISE
|6,20
|742.706.987
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,57
|205.890.458
|% -2,19
|
|GSDHO
|2,24
|112.218.627
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,73
|84.608.153
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,03
|81.658.141
|% 0,50
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4257
|7,4343
|% 0,02
|
|Euro
|8,7946
|8,8020
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,8746
|9,9241
|% 0,37
|
|Frank
|8,1431
|8,1921
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9788
|1,9887
|% 0,19
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|3,60
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,13
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|44,26
|44,26
|0,19
|
Seans Raporu
11:20
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-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.24 ) 1, 216
-
11:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, GUSGR, GSRAY
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, GUSGR, FENER
-
11:34XU100
Endeks 1, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 3, 779.00 milyon TL de
-
11:34EGCYH
Yüzde 4.55 oranında artışla 0.69 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 475 adet işlem