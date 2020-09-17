***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 10:11
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875384
BIST
11:271.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:277,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5439
En Düşük
7,4825
11:278,9141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9141
En Düşük
8,8040
11:27471,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,76
|Açılış
|: 471,26
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|8.964.289
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,13
|306.022.218
|% -1,26
|
|AVOD
|4,35
|265.131.100
|% 7,67
|
|PETKM
|4,34
|208.001.622
|% -0,23
|
|RTALB
|52,35
|187.890.198
|% 2,25
|
|SISE
|6,38
|162.144.454
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,13
|306.022.218
|% -1,26
|
|IHLAS
|1,07
|102.098.167
|% -1,83
|
|AVOD
|4,35
|265.131.100
|% 7,67
|
|SKBNK
|1,52
|78.502.474
|% 0,66
|
|TSKB
|1,08
|55.587.193
|% -0,92
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5395
|7,5431
|% 0,52
|
|Euro
|8,9076
|8,9117
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,7334
|9,7822
|% 0,28
|
|Frank
|8,2453
|8,2950
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0038
|2,0139
|% 0,42
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-17,27
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,27
|