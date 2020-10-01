***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:44
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877694
BIST
10:521.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:527,7153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:529,0627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:52469,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,96
|Açılış
|: 469,98
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:52
|KENT
|367,50
|842.678
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|30.750.987
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|91.849.577
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|65.585.334
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|2.803.815
|% -9,99
|
|SISE
|7,09
|568.961.511
|% -3,14
|
|ASELS
|19,66
|447.292.967
|% 1,76
|
|GARAN
|7,15
|380.074.994
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,38
|187.065.970
|% -0,29
|
|THYAO
|10,63
|163.736.182
|% 1,24
|
|SISE
|7,09
|568.961.511
|% -3,14
|
|KRDMD
|3,38
|187.065.970
|% -0,29
|
|GARAN
|7,15
|380.074.994
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,15
|85.701.906
|% 0,94
|
|ODAS
|2,83
|106.553.576
|% -0,35
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7113
|7,7153
|% -0,08
|
|Euro
|9,0514
|9,0627
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,9045
|9,9542
|% -0,22
|
|Frank
|8,3394
|8,3896
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0484
|2,0587
|% 0,05
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,66
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|0,08
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,24
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Seans Raporu
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