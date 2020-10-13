***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 12:28
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881111
BIST
13:471.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
13:477,9029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
13:479,3219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
13:47487,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,36
|Açılış
|: 487,95
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler13:47
|NTHOL
|3,19
|189.791.423
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|632.638
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.172.096
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.574.287
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|4.973.962
|% 10,00
|
|AYCES
|53,55
|14.487.625
|% -10,00
|
|DENGE
|4,86
|2.715.073
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|6.694.331
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|486.515
|% -10,00
|
|SODSN
|22,50
|380.586
|% -10,00
|
|ODAS
|3,54
|853.510.095
|% 1,43
|
|KERVT
|7,51
|497.119.389
|% -2,47
|
|TUKAS
|12,47
|475.697.585
|% 4,44
|
|TURSG
|6,18
|458.826.688
|% 0,49
|
|ASELS
|18,18
|446.416.431
|% 0,72
|
|ODAS
|3,54
|853.510.095
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,74
|278.659.476
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,84
|269.960.902
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,60
|414.924.330
|% 0,56
|
|KARSN
|3,11
|347.611.569
|% 1,63
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9007
|7,9029
|% 0,18
|
|Euro
|9,3171
|9,3219
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,2713
|10,3228
|% -0,02
|
|Frank
|8,6321
|8,6841
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0986
|2,1092
|% 0,13
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,48
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|3,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|1,96
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|0,95
|
|Çeyrek
|778
|796
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,68
|