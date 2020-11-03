***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 10:00
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885565
BIST
10:421.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:428,4597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0196
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4597
En Düşük
8,4096
10:429,8756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0523
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8756
En Düşük
9,7754
10:42513,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,03
|Açılış
|: 513,35
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|KRDMD
|3,35
|329.769.205
|% -1,76
|
|PETKM
|4,23
|324.278.326
|% 3,17
|
|TSKB
|2,35
|320.045.896
|% -7,84
|
|ODAS
|3,28
|276.107.235
|% 2,82
|
|GARAN
|6,66
|225.730.102
|% 0,76
|
|TSKB
|2,35
|320.045.896
|% -7,84
|
|KRDMD
|3,35
|329.769.205
|% -1,76
|
|ODAS
|3,28
|276.107.235
|% 2,82
|
|PETKM
|4,23
|324.278.326
|% 3,17
|
|YKBNK
|2,24
|156.583.544
|% 2,28
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4557
|8,4597
|% 0,23
|
|Euro
|9,8673
|9,8756
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,9036
|10,9583
|% 0,32
|
|Frank
|9,1740
|9,2293
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2472
|2,2585
|% 0,15
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-5,08
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,81
|38,81
|-0,16
|