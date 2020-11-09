***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 10:38
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887045
BIST
11:551.221
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:558,2533
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -0,2660
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:559,8072
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -0,3192
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:55519,29
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -15,53
|Açılış
|: 519,29
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MARTI
|2,64
|14.286.892
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|18.225.485
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.808.472
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,50
|198.413.162
|% -16,67
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.421.767.343
|% 4,87
|
|AKBNK
|5,25
|364.704.476
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,40
|339.549.748
|% 3,00
|
|PETKM
|4,35
|336.416.594
|% 1,40
|
|ODAS
|3,65
|320.159.087
|% 1,39
|
|GARAN
|7,32
|1.421.767.343
|% 4,87
|
|YKBNK
|2,40
|339.549.748
|% 3,00
|
|SKBNK
|1,50
|198.413.162
|% -16,67
|
|TSKB
|2,20
|201.145.530
|% 3,29
|
|ODAS
|3,65
|320.159.087
|% 1,39
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2434
|8,2533
|% -3,12
|
|Euro
|9,7952
|9,8072
|% -3,15
|
|Sterlin
|10,8072
|10,8614
|% -3,26
|
|Frank
|9,1232
|9,1782
|% -3,23
|
|Riyal
|2,1927
|2,2037
|% -3,18
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|8,34
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-15,58
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.517
|-95,00
|
|Tam
|3.434
|3.522
|-108,70
|
|Yarım
|1.660
|1.704
|-52,58
|
|Çeyrek
|832
|852
|-26,29
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,18
|
|B. Petrol
|40,24
|40,24
|0,79
|
Seans Raporu
11:55
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