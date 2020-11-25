***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 12:09
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889911
BIST
13:251.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 17,35
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
13:257,9569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
13:259,4719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0525
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
13:25463,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,96
|Açılış
|: 463,24
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler13:23
|RODRG
|14,08
|2.476.652
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.467.495
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|1.672.935
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.291.840
|% 9,98
|
|QNBFB
|76,65
|16.044.753
|% 9,97
|
|KENT
|427,80
|2.941.125
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|557.149
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.748.750
|% -9,96
|
|CRFSA
|110,10
|12.481.705
|% -8,48
|
|TACTR
|11,00
|698.115
|% -8,33
|
|THYAO
|12,28
|2.604.101.913
|% 3,80
|
|KRDMD
|5,12
|2.245.769.088
|% 4,07
|
|GARAN
|9,18
|1.607.587.037
|% 1,44
|
|TUPRS
|93,20
|786.797.644
|% 3,44
|
|TSKB
|2,76
|782.087.890
|% 5,75
|
|KRDMD
|5,12
|2.245.769.088
|% 4,07
|
|TSKB
|2,76
|782.087.890
|% 5,75
|
|THYAO
|12,28
|2.604.101.913
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,12
|450.703.089
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|1.607.587.037
|% 1,44
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9554
|7,9586
|% -0,58
|
|Euro
|9,4674
|9,4725
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,5781
|10,6312
|% -0,80
|
|Frank
|8,6904
|8,7427
|% -0,69
|
|Riyal
|2,1161
|2,1267
|% -0,56
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|2,56
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.089
|3.136
|11,00
|
|Tam
|3.072
|3.150
|10,49
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|5,08
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,02
|
|B. Petrol
|48,33
|48,33
|0,55
|