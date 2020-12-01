***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2020 14:46
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890721
BIST
16:501.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 28,98
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:507,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:509,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0938
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:50457,82
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 10,80
|Açılış
|: 457,64
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:50
|JANTS
|244,20
|112.424.338
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.887.580
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|243.665.675
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.181.052
|% 10,00
|
|KSTUR
|164,00
|228.701
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,11
|4.048.445.093
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,89
|1.948.588.055
|% -0,20
|
|THYAO
|11,86
|1.103.741.289
|% 4,04
|
|PETKM
|4,26
|826.074.839
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,16
|814.325.973
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|4.048.445.093
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,89
|1.948.588.055
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,16
|814.325.973
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,96
|795.365.774
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,34
|513.742.705
|% 7,34
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8568
|7,8630
|% 0,48
|
|Euro
|9,4218
|9,4296
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,4643
|10,5168
|% 0,62
|
|Frank
|8,6570
|8,7091
|% 0,93
|
|Riyal
|2,0911
|2,1016
|% 0,52
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|85,38
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|41,30
|
|Çeyrek
|734
|750
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,68
|47,68
|-0,20
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 2.24 ) 1, 454
-
17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, JANTS, BFREN
-
16:58TDGYO
Yüzde 7.84 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 340 adet işlem
-
16:57FMIZP
Yüzde 7.56 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 510, 803 adet işlem
-
16:55XU100
Endeks 1, 313 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 22, 002.00 milyon TL de