***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 16:30
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893216
BIST
16:351.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:357,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:359,5417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:35467,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,77
|Açılış
|: 467,52
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
467,79
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KARTN
|3.264,80
|464.343.591
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.861.573
|% -9,97
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|RTALB
|33,68
|137.799.848
|% -8,48
|
|MERKO
|10,23
|57.172.303
|% -8,33
|
|GARAN
|9,67
|1.723.206.789
|% 0,10
|
|ODAS
|4,06
|1.368.287.003
|% 1,25
|
|KRDMD
|5,43
|1.265.326.969
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|1.204.220.425
|% 2,46
|
|PETKM
|4,92
|1.007.310.852
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,08
|1.204.220.425
|% 2,46
|
|ODAS
|4,06
|1.368.287.003
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,12
|782.582.196
|% 1,96
|
|KRDMD
|5,43
|1.265.326.969
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,92
|407.712.803
|% 3,23
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8486
|7,8528
|% 0,03
|
|Euro
|9,5300
|9,5387
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,4753
|10,5278
|% 0,39
|
|Frank
|8,8059
|8,8589
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0855
|2,0960
|% -0,07
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|20,83
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|13,00
|
|Tam
|3.072
|3.150
|15,21
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|7,36
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,10
|
|B. Petrol
|50,55
|50,55
|0,26
|
Seans Raporu
16:32
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16:47SANKO
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 14 artarak (% 0.49 ) 1, 258
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16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, UMPAS, INTEM, UZERB, KARTN, MZHLD, EPLAS, IZTAR, TACTR, IDGYO