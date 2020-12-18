***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2020 13:40
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893820
BIST
17:121.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:127,6570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0457
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:129,3817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0761
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3715
17:12464,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,77
|Açılış
|: 464,00
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:10
|AKCNS
|16,85
|104.305.311
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|57.627.328
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.032.877
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.826.986
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.198.553
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|540.224.651
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.297.893
|% -9,98
|
|THYAO
|13,01
|2.114.903.953
|% 0,00
|
|PGSUS
|73,85
|1.344.135.398
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,19
|1.199.707.308
|% 2,34
|
|TCELL
|16,17
|1.094.437.541
|% 2,28
|
|GARAN
|9,84
|1.060.410.585
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,19
|1.199.707.308
|% 2,34
|
|TSKB
|1,78
|941.068.858
|% 5,95
|
|ISGYO
|2,47
|636.436.184
|% 7,86
|
|ODAS
|3,98
|689.830.832
|% 1,27
|
|GSDHO
|2,45
|402.670.538
|% 4,26
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6509
|7,6568
|% -0,60
|
|Euro
|9,3733
|9,3839
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,3166
|10,3684
|% -0,93
|
|Frank
|8,6085
|8,6604
|% -0,70
|
|Riyal
|2,0338
|2,0440
|% -0,65
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|2,89
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|-38,00
|
|Tam
|3.061
|3.138
|-40,00
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-19,35
|
|Çeyrek
|742
|759
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,69
|51,69
|0,19
|
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