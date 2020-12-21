***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2020 10:02
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894007
BIST
12:481.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -13,44
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
12:487,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
12:489,3245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0281
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
12:48464,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,63
|Açılış
|: 464,18
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:46
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|10.729.320
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.745.876
|% 9,92
|
|ATSYH
|5,11
|64.274
|% 9,89
|
|RAYSG
|18,02
|11.257.238
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,26
|1.149.167.471
|% 2,35
|
|TSKB
|1,92
|1.091.245.931
|% 4,35
|
|THYAO
|12,32
|980.671.098
|% -4,94
|
|GARAN
|9,73
|616.076.202
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,17
|578.314.244
|% -1,81
|
|TSKB
|1,92
|1.091.245.931
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,17
|578.314.244
|% -1,81
|
|ODAS
|4,03
|351.467.509
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,43
|116.362.684
|% -0,69
|
|THYAO
|12,32
|980.671.098
|% -4,94
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6436
|7,6513
|% 0,30
|
|Euro
|9,3081
|9,3170
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,1040
|10,1546
|% -1,56
|
|Frank
|8,5935
|8,6453
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0348
|2,0450
|% 0,37
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|5,72
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,35
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|17,00
|
|Tam
|3.076
|3.154
|10,45
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|5,05
|
|Çeyrek
|746
|763
|2,52
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,55
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,25
|
|B. Petrol
|49,86
|49,86
|-2,40
|