***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2020 16:19
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894459
BIST
17:401.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,79
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:407,6379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0214
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:409,3412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0291
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:40460,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,29
|Açılış
|: 460,25
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:38
|BRYAT
|612,80
|117.596.462
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|322.869.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.529.416
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.258.031
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|235.716.523
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.680.933.250
|% 9,72
|
|GARAN
|10,04
|1.423.108.984
|% 0,00
|
|PETKM
|5,05
|1.221.147.626
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.073.033.212
|% 2,70
|
|KARTN
|2.323,70
|846.324.431
|% -4,59
|
|SKBNK
|1,58
|1.680.933.250
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.073.033.212
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,19
|658.123.046
|% 1,39
|
|PETKM
|5,05
|1.221.147.626
|% 3,48
|
|ISGYO
|2,47
|442.783.441
|% 2,92
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6337
|7,6343
|% -0,33
|
|Euro
|9,3339
|9,3427
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,2920
|10,3436
|% 0,90
|
|Frank
|8,5426
|8,5941
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0284
|2,0386
|% -0,31
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|15,54
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,11
|
|B. Petrol
|50,47
|50,47
|0,39
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:49GOLTS
Yüzde 4.27 oranında artışla 39.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 114 adet işlem
-
17:48RYSAS
Yüzde 5.13 oranında artışla 9.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 813, 684 adet işlem
-
17:47SOKM
Yüzde 6.46 oranında artışla 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 349, 645 adet işlem
-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 86 artarak (% 0.89 ) 1, 568
-
17:46XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 25, 190.00 milyon TL de