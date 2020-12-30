***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2020 10:49
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895555
BIST
13:391.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,90
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:397,3462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0492
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:399,0112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0475
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:39443,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,45
|Açılış
|: 443,30
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:39
|TGSAS
|11,56
|114.141.382
|% 9,99
|
|KRONT
|33,50
|31.221.193
|% 9,98
|
|ARZUM
|27,34
|21.868.583
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.274.842
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.158.880
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,00
|13.191.705
|% -9,79
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|BURVA
|50,50
|3.017.798
|% -4,54
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|CELHA
|18,85
|1.171.325
|% -3,97
|
|GUBRF
|82,05
|1.785.371.754
|% 7,33
|
|ASELS
|18,58
|1.768.177.174
|% 3,80
|
|HALKB
|5,67
|1.205.156.677
|% 4,61
|
|GARAN
|10,21
|1.199.156.003
|% 1,90
|
|VAKBN
|4,74
|976.212.207
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,17
|538.625.005
|% 0,46
|
|HALKB
|5,67
|1.205.156.677
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,74
|976.212.207
|% 1,94
|
|ODAS
|3,98
|742.393.737
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,07
|455.902.585
|% 0,33
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3391
|7,3462
|% -0,67
|
|Euro
|8,9955
|9,0112
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,9444
|9,9943
|% -0,06
|
|Frank
|8,2806
|8,3305
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9498
|1,9596
|% -0,73
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,41
|
|Altın Gr.
|443
|444
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-3,58
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-1,74
|
|Çeyrek
|710
|726
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,60
|51,60
|0,37
|