***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2021 10:32
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896559
BIST
13:211.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 20,44
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:217,3617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0682
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:219,0495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0252
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:21456,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,67
|Açılış
|: 456,65
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:21
|NIBAS
|57,20
|19.699.203
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.946.179
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.618.269
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,41
|8.347.605
|% -6,56
|
|CLEBI
|172,10
|104.114.750
|% -5,71
|
|KARTN
|90,65
|42.999.315
|% -5,13
|
|GUBRF
|82,80
|993.715.813
|% -3,78
|
|KOZAL
|106,30
|958.320.694
|% 9,93
|
|SISE
|7,43
|781.017.703
|% 1,64
|
|GARAN
|10,45
|742.717.123
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,77
|718.610.331
|% 8,26
|
|SKBNK
|1,54
|509.033.419
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,21
|540.676.892
|% 3,27
|
|TSKB
|1,82
|308.237.070
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,14
|528.784.219
|% 1,95
|
|KARSN
|3,48
|435.591.191
|% 7,08
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3555
|7,3617
|% -0,92
|
|Euro
|9,0407
|9,0495
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0311
|10,0814
|% -0,95
|
|Frank
|8,3258
|8,3760
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -1,01
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|35,07
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.075
|26,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|25,25
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|12,21
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,28
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,15
|
|B. Petrol
|52,53
|52,53
|0,73
|