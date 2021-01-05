***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2021 10:01
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896953
BIST
12:471.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.505
En Düşük
1.486
12:477,3920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0302
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
12:479,0774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0160
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
12:47462,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,26
|Açılış
|: 462,54
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler12:47
|DOBUR
|23,32
|2.557.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|380.612
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.715.785
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.715.785
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.715.785
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|951.998
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|43.306
|% -9,24
|
|NIBAS
|52,00
|14.918.188
|% -9,09
|
|GUBRF
|72,80
|1.666.967.234
|% -6,00
|
|KOZAL
|109,70
|930.275.991
|% 3,20
|
|KARSN
|3,75
|721.128.533
|% 5,04
|
|KRDMD
|5,98
|704.993.863
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,34
|664.506.370
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,34
|664.506.370
|% -0,43
|
|KARSN
|3,75
|721.128.533
|% 5,04
|
|KRDMD
|5,98
|704.993.863
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,09
|356.258.552
|% 0,65
|
|GSDHO
|2,60
|283.419.786
|% 3,59
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3869
|7,3920
|% -0,41
|
|Euro
|9,0690
|9,0774
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,0113
|10,0615
|% -0,24
|
|Frank
|8,3698
|8,4203
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9644
|1,9743
|% -0,37
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|3,45
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.106
|12,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|17,97
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|8,69
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,01
|
|B. Petrol
|51,30
|51,30
|0,21
|