***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2021 15:52
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903276
BIST
16:201.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 19,34
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:207,4402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0329
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:209,0335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:20439,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,41
|Açılış
|: 439,51
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:20
|PSDTC
|41,14
|21.701.164
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.701.164
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.701.164
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.701.164
|% 10,00
|
|BRISA
|25,96
|73.875.137
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,10
|2.491.793.221
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.557.841.806
|% 0,00
|
|THYAO
|13,51
|1.515.030.603
|% 2,12
|
|DOHOL
|3,83
|1.481.392.051
|% 6,69
|
|KRDMD
|7,22
|1.395.362.767
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,50
|1.557.841.806
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,83
|1.481.392.051
|% 6,69
|
|SISE
|8,10
|2.491.793.221
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,22
|1.395.362.767
|% -0,69
|
|PETKM
|5,18
|748.355.327
|% 0,78
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4366
|7,4402
|% -0,44
|
|Euro
|9,0292
|9,0335
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0992
|10,1498
|% -0,32
|
|Frank
|8,3482
|8,3985
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% -0,53
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,38
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-19,00
|
|Tam
|2.901
|2.974
|-25,07
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-12,12
|
|Çeyrek
|703
|719
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|