***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 14:19
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907450
BIST
14:171.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.534
14:177,1223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0422
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
14:178,5528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0728
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
14:17414,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -7,41
|Açılış
|: 414,67
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler14:17
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|ARMDA
|72,75
|10.386.184
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|3.534.003
|% 9,97
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|SAMAT
|9,85
|115.726.046
|% -5,74
|
|BTCIM
|9,78
|11.999.722
|% -4,86
|
|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|SISE
|7,77
|1.157.297.147
|% 2,24
|
|KARSN
|5,28
|981.475.215
|% 2,92
|
|KRDMD
|7,07
|877.158.218
|% 2,76
|
|GARAN
|10,07
|743.642.205
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,51
|671.766.051
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|671.766.051
|% -0,40
|
|KARSN
|5,28
|981.475.215
|% 2,92
|
|PEGYO
|2,55
|427.803.266
|% -2,30
|
|SISE
|7,77
|1.157.297.147
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,07
|877.158.218
|% 2,76
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1165
|7,1223
|% -0,59
|
|Euro
|8,5468
|8,5528
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,6445
|9,6929
|% -0,90
|
|Frank
|7,8607
|7,9080
|% -0,89
|
|Riyal
|1,8929
|1,9024
|% -0,51
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-21,48
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-7,10
|
|Cumhuriyet
|2.756
|2.797
|-57,00
|
|Tam
|2.742
|2.813
|-55,21
|
|Yarım
|1.325
|1.361
|-26,70
|
|Çeyrek
|665
|680
|-13,36
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,43
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|58,87
|58,87
|0,18
|