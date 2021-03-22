***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:33
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919635
BIST
13:021.397
En Yüksek
|Değişim
|: -8,64%
|| -132,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
13:027,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 9,03%
|| 0,6517
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
13:029,4025
En Yüksek
|Değişim
|: 9,45%
|| 0,8122
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
13:02438,51
En Yüksek
|Değişim
|: 8,32%
|| 33,67
|Açılış
|: 438,51
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler13:02
|TRILC
|31,32
|104.883.207
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,06
|10.945.301
|% 7,35
|
|ARSAN
|10,66
|54.427.421
|% 5,23
|
|BJKAS
|6,00
|256.548.554
|% 1,87
|
|UMPAS
|1,82
|533.706
|% 0,00
|
|DAGHL
|13,32
|2.364.312
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|23.980.668
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,12
|5.303.301
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|31.418.815
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|7.131.108
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.090.789.170
|% -9,93
|
|FROTO
|213,60
|598.161.162
|% -6,48
|
|THYAO
|12,54
|548.016.515
|% -9,06
|
|SISE
|7,00
|443.517.213
|% -9,09
|
|PETKM
|5,45
|393.841.915
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.090.789.170
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,92
|228.635.478
|% -8,57
|
|PETKM
|5,45
|393.841.915
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|154.435.307
|% -9,81
|
|SISE
|7,00
|443.517.213
|% -9,09
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8576
|7,8648
|% 9,03
|
|Euro
|9,3611
|9,4025
|% 9,45
|
|Sterlin
|10,8841
|10,9387
|% 9,13
|
|Frank
|8,4657
|8,5167
|% 9,49
|
|Riyal
|2,0942
|2,1047
|% 9,23
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-12,06
|
|Altın Gr.
|438
|439
|33,68
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.916
|100,00
|
|Tam
|2.856
|2.930
|98,35
|
|Yarım
|1.380
|1.417
|47,58
|
|Çeyrek
|692
|709
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,30
|