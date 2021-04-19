***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:24
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929171
BIST
17:381.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -23,39
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:388,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0431
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:389,7537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0812
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:38462,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,73
|Açılış
|: 462,11
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:38
|FENER
|31,90
|25.254.528
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.600.862
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.681.583
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|73.050.706
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.218.398
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.806.039
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|YESIL
|81,95
|31.561.224
|% -9,99
|
|EREGL
|18,30
|1.495.877.605
|% -0,22
|
|PETKM
|6,59
|1.347.560.348
|% 4,11
|
|GARAN
|7,06
|1.011.382.139
|% -3,02
|
|QUAGR
|26,22
|819.203.224
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,32
|671.750.733
|% -1,61
|
|PETKM
|6,59
|1.347.560.348
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,88
|350.374.766
|% -0,53
|
|ODAS
|3,05
|467.827.320
|% -8,96
|
|GARAN
|7,06
|1.011.382.139
|% -3,02
|
|MAKTK
|3,26
|420.159.920
|% -8,17
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0981
|8,1009
|% 0,53
|
|Euro
|9,7388
|9,7537
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,2723
|11,3289
|% 1,35
|
|Frank
|8,8124
|8,8655
|% 1,02
|
|Riyal
|2,1518
|2,1626
|% 0,46
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,63
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,74
|66,74
|-0,03
|
Seans Raporu
17:38
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17:49AVTUR
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 233 adet işlem
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17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 59 kaybederek (% -1.20 ) 1, 442
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17:48XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 6 altında . İşlem hacmi 15, 267.00 milyon TL de
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17:48SONME
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 35.74 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 985 adet işlem
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17:46OZGYO
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 077, 006 adet işlem