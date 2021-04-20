***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:02
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929526
BIST
13:441.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,98
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:448,1169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:449,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:44461,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,83
|Açılış
|: 461,38
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:44
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.406.229
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.842.182
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,05
|8.403.279
|% 6,06
|
|DESA
|15,27
|20.175.963
|% 6,04
|
|SAMAT
|4,23
|13.204.401
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.236.411
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|AYES
|13,83
|253.608
|% -9,96
|
|GARAN
|7,12
|874.764.195
|% 1,71
|
|EREGL
|18,07
|682.384.103
|% -0,50
|
|PETKM
|6,57
|500.597.697
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,23
|428.517.526
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,82
|336.752.009
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|336.752.009
|% -2,15
|
|TSKB
|1,27
|172.503.969
|% -1,55
|
|GARAN
|7,12
|874.764.195
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,13
|242.551.479
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,10
|96.929.848
|% -0,90
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1125
|8,1169
|% 0,35
|
|Euro
|9,7782
|9,7827
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,3005
|11,3571
|% 0,23
|
|Frank
|8,8242
|8,8774
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1551
|2,1659
|% 0,26
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,41
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|0,59
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|0,29
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|0,64
|