***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 11:31
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937666
BIST
15:431.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,63
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.445
15:438,4286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0396
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4353
En Düşük
8,3771
15:4310,3352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0844
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3401
En Düşük
10,2454
15:43510,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,95
|Açılış
|: 510,31
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,43
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:43
|SAYAS
|30,80
|57.785.151
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|136.992.797
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.929.576
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|979.269
|% 9,93
|
|BURVA
|28,26
|11.406.659
|% 7,62
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.229.920
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.653.440
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.310.592
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.467.659
|% -9,88
|
|GARAN
|8,14
|1.177.436.208
|% 0,74
|
|KARSN
|5,03
|783.729.762
|% -0,20
|
|EREGL
|18,98
|428.955.995
|% -1,30
|
|KRDMD
|7,99
|396.950.077
|% -0,50
|
|THYAO
|13,36
|376.140.228
|% -0,82
|
|KARSN
|5,03
|783.729.762
|% -0,20
|
|GARAN
|8,14
|1.177.436.208
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,96
|223.953.353
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,17
|204.469.362
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,16
|214.553.423
|% 0,32
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4261
|8,4286
|% 0,47
|
|Euro
|10,3291
|10,3352
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,8955
|11,9552
|% 0,47
|
|Frank
|9,3654
|9,4218
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2395
|2,2507
|% 0,41
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,94
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|15,00
|
|Tam
|3.351
|3.438
|18,53
|
|Yarım
|1.620
|1.663
|8,96
|
|Çeyrek
|812
|832
|4,48
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|-0,25
|