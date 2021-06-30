***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2021 10:10
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944985
BIST
10:301.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.371
10:308,6979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0360
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7452
En Düşük
8,6861
10:3010,3542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0434
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4294
En Düşük
10,3360
10:30491,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,66
|Açılış
|: 491,90
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
491,24
BIST En Aktif Hisseler10:30
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.336.512
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|12.720.325
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|1.798.797
|% 9,88
|
|AYCES
|67,00
|905.724
|% 7,89
|
|EUKYO
|6,66
|2.470.598
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,40
|2.076.505
|% -9,28
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|MZHLD
|39,48
|104.822
|% -3,71
|
|EMNIS
|21,24
|41.227
|% -3,45
|
|GARAN
|8,30
|267.883.327
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|227.670.585
|% -0,15
|
|KUTPO
|61,10
|97.874.134
|% 2,26
|
|EREGL
|18,46
|82.852.163
|% 1,04
|
|AKBNK
|5,30
|74.114.690
|% -0,38
|
|GARAN
|8,30
|267.883.327
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,91
|57.641.375
|% -0,52
|
|THYAO
|13,37
|227.670.585
|% -0,15
|
|AKBNK
|5,30
|74.114.690
|% -0,38
|
|KRDMD
|6,74
|65.468.968
|% -0,88
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6954
|8,6979
|% -0,41
|
|Euro
|10,3438
|10,3542
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9832
|12,0433
|% -0,57
|
|Frank
|9,3940
|9,4506
|% -0,51
|
|Riyal
|2,3110
|2,3225
|% -0,46
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|-3,56
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,43
|74,43
|0,15
|
Seans Raporu
10:30
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10:41HUBVC
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10:40XU030
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10:39VANGD
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10:38MERKO
Yüzde 4.59 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 954 adet işlem