***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:48
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979097
BIST
13:161.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 25,87
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:1612,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 8,11%
|| 0,9251
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:1613,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 8,41%
|| 1,0785
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:16708,54
En Yüksek
|Değişim
|: 6,98%
|| 46,20
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:16
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.897.281
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|148.067.780
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.748.376
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|46.890.331
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.668.374
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,33
|606.376.449
|% -9,86
|
|ADESE
|0,97
|108.073.164
|% -9,35
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,75
|2.180.035.598
|% 5,17
|
|SISE
|11,84
|2.033.580.672
|% 5,62
|
|GARAN
|11,82
|1.799.945.312
|% -1,01
|
|EREGL
|23,20
|1.400.770.581
|% 7,61
|
|THYAO
|18,10
|1.107.488.843
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,49
|904.605.957
|% -1,41
|
|KRDMD
|8,75
|2.180.035.598
|% 5,17
|
|ODAS
|1,58
|379.430.189
|% -3,66
|
|SISE
|11,84
|2.033.580.672
|% 5,62
|
|GARAN
|11,82
|1.799.945.312
|% -1,01
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3107
|12,3313
|% 8,11
|
|Euro
|13,8751
|13,9010
|% 8,41
|
|Sterlin
|16,3408
|16,4227
|% 7,29
|
|Frank
|13,1018
|13,1808
|% 7,59
|
|Riyal
|3,2560
|3,2724
|% 7,41
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-7,65
|
|Altın Gr.
|708
|709
|46,20
|
|Cumhuriyet
|4.685
|4.754
|335,00
|
|Tam
|4.648
|4.778
|331,31
|
|Yarım
|2.246
|2.311
|160,26
|
|Çeyrek
|1.127
|1.156
|80,13
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,93
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,43
|9,44
|0,57
|
|B. Petrol
|78,84
|78,84
|-0,86
|