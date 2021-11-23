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***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

23.11.2021 11:48
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979097


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 12.111,00 302.775 % 10,00  
PENTA 226,90 13.897.281 % 9,99  
PRKAB 59,50 148.067.780 % 9,98  
TETMT 253,40 2.748.376 % 9,98  
DITAS 30,48 46.890.331 % 9,96  
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13:16 Alış Satış %  
Dolar 12,3107 12,3313 % 8,11  
Euro 13,8751 13,9010 % 8,41  
Sterlin 16,3408 16,4227 % 7,29  
Frank 13,1018 13,1808 % 7,59  
Riyal 3,2560 3,2724 % 7,41  
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13:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 -7,65  
Altın Gr. 708 709 46,20  
Cumhuriyet 4.685 4.754 335,00  
Tam 4.648 4.778 331,31  
Yarım 2.246 2.311 160,26  
Çeyrek 1.127 1.156 80,13  
Gümüş.Ons 23,91 23,93 -0,24  
Gümüş Gr. 9,43 9,44 0,57  
B. Petrol 78,84 78,84 -0,86  
Seans Raporu 13:16
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