***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 10:00
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064157
BIST
10:333.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 56,53
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.276
En Düşük
3.221
10:3318,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:3318,3884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0578
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:33984,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 984,55
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:31
|HKTM
|37,44
|29.451.677
|% 9,99
|
|ZOREN
|3,54
|149.350.919
|% 7,93
|
|SMRTG
|49,40
|193.985.342
|% 7,44
|
|ORCAY
|27,84
|18.865.168
|% 7,08
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|MERKO
|5,86
|25.736.872
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|7.342.471
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|1.484.526
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|1.715.316
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,50
|1.775.867.669
|% -9,19
|
|VAKBN
|8,50
|1.775.867.669
|% -9,19
|
|THYAO
|71,25
|603.383.139
|% 3,64
|
|ISCTR
|8,18
|543.162.771
|% 3,68
|
|ASELS
|31,04
|541.741.764
|% 2,04
|
|AKBNK
|11,53
|507.748.115
|% 4,25
|
|VAKBN
|8,50
|1.775.867.669
|% -9,19
|
|ISCTR
|8,18
|543.162.771
|% 3,68
|
|YKBNK
|7,07
|426.640.011
|% 4,90
|
|HALKB
|8,34
|507.045.534
|% -6,82
|
|EKGYO
|4,07
|239.847.010
|% 3,30
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3006
|18,3150
|% 0,12
|
|Euro
|18,3703
|18,3929
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9006
|21,0054
|% 0,38
|
|Frank
|18,9168
|19,0307
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8509
|4,8752
|% 0,17
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-3,33
|
|Altın Gr.
|986
|986
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.697
|6.792
|3,00
|
|Yarım
|3.263
|3.308
|2,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.655
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,73
|92,73
|0,73
|
Seans Raporu
10:31
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