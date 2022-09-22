***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2022 12:48
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064650
BIST
15:393.298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 52,37
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:3918,3571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:3918,2047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1757
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:39990,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,19
|Açılış
|: 990,71
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
992,96
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:39
|KMPUR
|49,72
|116.526.645
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.557.896
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.542.783
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.722.224
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.334.593
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|118.890.986
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|340.014.532
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|175.390.622
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|104.285.921
|% -9,78
|
|THYAO
|71,20
|3.153.602.795
|% 2,08
|
|EKGYO
|4,02
|2.625.401.055
|% 3,08
|
|SISE
|27,52
|2.220.282.944
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,17
|1.886.743.130
|% 2,58
|
|AKBNK
|11,73
|1.875.248.924
|% 1,82
|
|EKGYO
|4,02
|2.625.401.055
|% 3,08
|
|YKBNK
|7,17
|1.886.743.130
|% 2,58
|
|ZOREN
|4,31
|1.039.540.496
|% 8,84
|
|ISCTR
|8,13
|1.658.363.886
|% 2,52
|
|AKBNK
|11,73
|1.875.248.924
|% 1,82
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3510
|18,3562
|% 0,16
|
|Euro
|18,1599
|18,1705
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,7285
|20,8325
|% 0,65
|
|Frank
|18,6703
|18,7828
|% -1,17
|
|Riyal
|4,8663
|4,8908
|% 0,19
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|9,71
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,34
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|-15,00
|
|Tam
|6.679
|6.766
|-30,00
|
|Yarım
|3.255
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,85
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,08
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|1,44
|
Seans Raporu
15:39
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