***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 10:00
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064804
BIST
10:033.312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 16,36
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.304
10:0318,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0882
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4068
En Düşük
18,3035
10:0318,0372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9835
10:03987,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,87
|Açılış
|: 987,76
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:03
|ULUSE
|143,60
|2.249.781
|% 9,95
|
|ULUFA
|8,65
|3.541.457
|% 9,49
|
|CASA
|125,00
|83.375
|% 6,20
|
|COSMO
|48,00
|1.838.156
|% 4,35
|
|TBORG
|22,00
|119.482
|% 3,77
|
|ISGYO
|10,11
|1.247.402
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|109.012.737
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|348.783.235
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|9.908.605
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|THYAO
|71,55
|4.754.066.436
|% 0,35
|
|SISE
|27,58
|3.363.000.511
|% 0,22
|
|ASELS
|30,92
|2.244.221.120
|% 0,00
|
|EREGL
|31,08
|1.993.012.868
|% 0,52
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,53
|348.783.235
|% -9,96
|
|SISE
|27,58
|3.363.000.511
|% 0,22
|
|SEGYO
|1,34
|132.305.121
|% 0,00
|
|ASELS
|30,92
|2.244.221.120
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3974
|18,4068
|% 0,48
|
|Euro
|18,0171
|18,0372
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,5490
|20,6521
|% 0,01
|
|Frank
|18,7155
|18,8283
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8677
|4,8921
|% 0,34
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-0,80
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,60
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.677
|6.775
|13,00
|
|Yarım
|3.253
|3.307
|6,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.653
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,06
|
|B. Petrol
|90,00
|90,00
|-0,46
|