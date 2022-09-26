***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 15:08
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065221
BIST
17:553.254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -27,27
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:5518,4554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:5517,8437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:55975,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,56
|Açılış
|: 975,71
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ALKIM
|31,42
|286.397.867
|% 9,94
|
|ALCTL
|36,14
|63.720.984
|% 5,92
|
|ALKA
|73,55
|55.143.540
|% 5,00
|
|BRMEN
|2,94
|132.978
|% 5,00
|
|BJKAS
|5,72
|155.470.358
|% 4,95
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ASUZU
|213,40
|331.560.776
|% -6,73
|
|AKSUE
|37,00
|20.442.046
|% -6,33
|
|BRYAT
|588,00
|73.380.356
|% -6,07
|
|AKENR
|2,58
|129.497.370
|% -5,15
|
|THYAO
|69,15
|3.281.264.103
|% -2,40
|
|SASA
|66,20
|3.266.941.150
|% 6,95
|
|VESTL
|36,54
|2.831.204.168
|% 2,18
|
|ISCTR
|7,61
|2.241.152.700
|% -2,81
|
|YKBNK
|6,89
|2.223.218.436
|% -0,72
|
|YKBNK
|6,89
|2.223.218.436
|% -0,72
|
|EKGYO
|3,94
|1.221.180.353
|% -0,76
|
|ISCTR
|7,61
|2.241.152.700
|% -2,81
|
|ZOREN
|4,29
|1.176.479.548
|% -4,03
|
|SKBNK
|2,28
|537.673.340
|% -9,88
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4471
|18,4554
|% 0,22
|
|Euro
|17,8114
|17,8437
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,8245
|19,9240
|% -0,52
|
|Frank
|18,5491
|18,6609
|% -0,69
|
|Riyal
|4,8915
|4,9160
|% 0,25
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-0,08
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,16
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.653
|6.740
|-22,00
|
|Yarım
|3.237
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,06
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|0,94
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de