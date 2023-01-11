***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:58
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100307
BIST
16:164.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,50
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:1618,7784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
16:1620,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0311
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:161.134,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.134,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:14
|SDTTR
|56,65
|6.745.939
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.580.043
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.542.763
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|ULUSE
|186,00
|28.376.264
|% 7,83
|
|GOZDE
|21,06
|357.153.828
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.449.608
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|EUYO
|4,17
|3.260.807
|% -9,94
|
|MIPAZ
|11,53
|35.384.850
|% -9,92
|
|THYAO
|130,70
|7.123.762.321
|% -0,38
|
|EREGL
|38,14
|5.199.049.445
|% 0,74
|
|ASELS
|55,75
|4.570.214.561
|% -4,13
|
|KRDMD
|18,02
|3.826.485.136
|% -0,66
|
|KOZAL
|546,60
|3.760.721.021
|% -2,91
|
|EKGYO
|8,46
|2.801.544.496
|% -0,47
|
|YKBNK
|9,09
|2.733.376.929
|% -4,62
|
|KRDMD
|18,02
|3.826.485.136
|% -0,66
|
|KATMR
|2,12
|403.572.429
|% -8,62
|
|SKBNK
|2,66
|508.205.388
|% -2,56
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7748
|18,7769
|% 0,02
|
|Euro
|20,1812
|20,1863
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6758
|22,7895
|% -0,30
|
|Frank
|20,1584
|20,2798
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9834
|5,0084
|% -0,04
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.665
|7.731
|-4,00
|
|Yarım
|3.724
|3.782
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,11
|
|B. Petrol
|80,92
|80,92
|0,82
|