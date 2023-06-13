***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2023 17:21
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158402
BIST
17:585.438
En Düşük
|Değişim
|: -2,70%
|| -150,68
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5823,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0373
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5825,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2304
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:581.483,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.483,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:58
|VKFYO
|17,38
|31.926.999
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|55.780.472
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.049.464
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.784.333.217
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.300.394
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|762.619
|% -9,95
|
|BURCE
|188,50
|106.425.014
|% -9,81
|
|KERVN
|0,83
|1.401.719
|% -8,79
|
|THYAO
|179,40
|7.914.680.713
|% -2,13
|
|SASA
|56,35
|6.784.333.217
|% -9,98
|
|EREGL
|37,52
|4.203.476.885
|% -1,11
|
|KRDMD
|21,82
|3.751.648.578
|% 2,15
|
|AKBNK
|18,10
|3.414.710.032
|% 0,11
|
|EKGYO
|7,48
|2.182.646.888
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,83
|3.147.175.366
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,04
|2.539.213.425
|% -0,46
|
|AKBNK
|18,10
|3.414.710.032
|% 0,11
|
|SKBNK
|2,51
|441.908.860
|% -2,71
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6453
|23,6498
|% 0,16
|
|Euro
|25,5701
|25,5852
|% 0,91
|
|Sterlin
|29,6836
|29,8324
|% 0,75
|
|Frank
|26,0036
|26,1602
|% 0,45
|
|Riyal
|6,2812
|6,3127
|% 0,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,31
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.837
|4.915
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.418
|2.458
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|2,49
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
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17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem