***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 16:42
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195774
BIST
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16:497.757
En Düşük
|Değişim
|: -2,57%
|| -204,58
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.755
En Yüksek
7.952
16:4927,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0399
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4928,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0251
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:491.673,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.673,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:49
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|386.383.799
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|373.355.405
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.535.999
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.510.700
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.831.554
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|219,20
|6.560.094.338
|% -3,48
|
|TUPRS
|138,60
|3.420.323.772
|% -2,05
|
|ISCTR
|21,88
|3.280.893.583
|% 1,39
|
|SISE
|52,65
|3.265.156.069
|% -3,48
|
|EBEBK
|79,35
|2.841.368.161
|% 4,68
|
|ZOREN
|4,69
|906.100.091
|% -2,09
|
|SKBNK
|5,75
|1.052.765.606
|% 2,13
|
|YKBNK
|16,12
|2.647.446.131
|% 0,31
|
|EKGYO
|8,21
|1.338.822.061
|% -1,68
|
|ISCTR
|21,88
|3.280.893.583
|% 1,39
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0156
|27,0219
|% 0,15
|
|Euro
|28,8208
|28,8311
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,3654
|33,5327
|% 0,17
|
|Frank
|29,9777
|30,1583
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1816
|7,2177
|% 0,14
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,35
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.071
|11.143
|10,00
|
|Yarım
|5.552
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,04
|0,04
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|0,71
|
Seans Raporu
16:49
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17:04HURGZ
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Yüzde -6.36 oranında düşüşle 72.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 035 adet işlem
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17:00SEKFK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 098 adet işlem