***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 10:43
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273370
BIST
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13:059.641
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 92,43
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.717
13:0532,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0881
|Açılış
|: 32,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
13:0534,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1347
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
13:052.502,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,61
|Açılış
|: 2.502,04
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ATSYH
|52,25
|667.500
|% 10,00
|
|SELGD
|58,30
|33.930.352
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|83.398.195
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|13.913.460
|% 9,98
|
|SNICA
|38,78
|262.132.110
|% 9,98
|
|CELHA
|41,62
|71.825.254
|% -9,99
|
|AKYHO
|8,04
|197.967.829
|% -6,73
|
|ENSRI
|30,22
|147.337.043
|% -6,15
|
|GRNYO
|11,04
|202.512.196
|% -4,91
|
|SOKM
|59,80
|872.510.204
|% -4,85
|
|THYAO
|300,50
|4.360.503.507
|% 1,18
|
|YKBNK
|30,56
|2.630.132.602
|% 1,87
|
|AKBNK
|57,45
|2.287.805.132
|% 2,86
|
|ISCTR
|12,29
|2.108.887.114
|% 1,07
|
|ENTRA
|14,24
|2.037.809.328
|% -4,11
|
|ZOREN
|5,92
|1.357.843.062
|% 3,50
|
|ISCTR
|12,29
|2.108.887.114
|% 1,07
|
|ENTRA
|14,24
|2.037.809.328
|% -4,11
|
|EKGYO
|10,28
|1.226.549.938
|% -3,93
|
|YKBNK
|30,56
|2.630.132.602
|% 1,87
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5348
|32,5396
|% 0,27
|
|Euro
|34,6671
|34,6795
|% 0,39
|
|Sterlin
|40,5392
|40,7424
|% 0,45
|
|Frank
|35,6817
|35,8605
|% 0,30
|
|Riyal
|8,6691
|8,7125
|% 0,12
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,54
|28,56
|% 0,66
|
|Platin
|958,41
|959,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,64
|1.028,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,31
|89,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.392,41
|2.392,77
|% 0,66
|