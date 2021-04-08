***MERKO* *FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2021 18:34
***MERKO******FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuoyunun Dikkatine:
24.03.2021 tarihinde tarafımızca yapılan duyuru ile
Yönetim kurulu başkanımız Ali Haydar Güçlü'nün sahip olduğu 4.072.000 adet ve ilişkili şirketi Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic A.Ş.'nin sahip olduğu 472.000 adet toplamda 4.544.000 adet Frigo paylarının USD.3,08 birim fiyatla toplam USD.14.000.000 bedel ile
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye 2.775.000 Adet
İsmail AKSAÇ'a 1.297.000 Adet
Yiğit CERİT'e 472.000 Adet
olarak nakden satışına ilişkin taraflar arasında bağlayıcı anlaşmanın imza altına alındığı, söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işleminin sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacağı bildirilmişti.
Buna göre
08.04.2021 (bugün) tarihi itibariyle gerekli işlemler tamamlanmış olup, Ali Haydar Güçlü'nün sahip olduğu 4.072.000 Adet ve ilişkili şirketi Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic A.Ş.'nin sahip olduğu 472.000 adet toplamda 4.544.000 adet Frigo payları
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye 2.775.000 Adet
İsmail AKSAÇ'a 1.297.000 Adet
Yiğit CERİT'e 472.000 Adet
olmak üzere 25,14235 TL. birim pay bedeli ile (USD.3,08x8,1631 (07.04.2021 tarihli TCMB Efektif Döviz Alış Kuru)) toplam 114.283.400 TL.'na borsa dışında satılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Ali Haydar Güçlü
Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925617
BIST