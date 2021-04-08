***MERKO* *FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO******FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MERKO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyunun Dikkatine:24.03.2021 tarihinde tarafımızca yapılan duyuru ileYönetim kurulu başkanımız Ali Haydar Güçlü'nün sahip olduğu 4.072.000 adet ve ilişkili şirketi Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic A.Ş.'nin sahip olduğu 472.000 adet toplamda 4.544.000 adet Frigo paylarının USD.3,08 birim fiyatla toplam USD.14.000.000 bedel ileMerko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye 2.775.000 Adetİsmail AKSAÇ'a 1.297.000 AdetYiğit CERİT'e 472.000 Adetolarak nakden satışına ilişkin taraflar arasında bağlayıcı anlaşmanın imza altına alındığı, söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işleminin sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacağı bildirilmişti.Buna göre08.04.2021 (bugün) tarihi itibariyle gerekli işlemler tamamlanmış olup, Ali Haydar Güçlü'nün sahip olduğu 4.072.000 Adet ve ilişkili şirketi Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic A.Ş.'nin sahip olduğu 472.000 adet toplamda 4.544.000 adet Frigo paylarıMerko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye 2.775.000 Adetİsmail AKSAÇ'a 1.297.000 AdetYiğit CERİT'e 472.000 Adetolmak üzere 25,14235 TL. birim pay bedeli ile (USD.3,08x8,1631 (07.04.2021 tarihli TCMB Efektif Döviz Alış Kuru)) toplam 114.283.400 TL.'na borsa dışında satılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Ali Haydar GüçlüSatyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925617BIST