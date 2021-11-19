***MERKO* *FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.11.2021 09:05
Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FRIGO, MERKO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978586
BIST
10:381.754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 17,57
|Açılış
|: 1.749
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
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En Düşük
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|: 660,50
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668,57
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler10:38
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|45.668.460
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|946.411
|% 9,95
|
|CELHA
|8,44
|9.461.227
|% 9,90
|
|RALYH
|11,08
|32.037.133
|% 9,81
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
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|MERCN
|12,56
|41.645.312
|% -8,45
|
|GMTAS
|2,24
|2.044.482
|% -4,68
|
|ARMDA
|51,25
|54.239
|% -3,67
|
|ULAS
|3,78
|566.119
|% -3,57
|
|KRDMD
|8,13
|542.617.742
|% 3,70
|
|GARAN
|12,30
|401.714.652
|% 0,49
|
|SISE
|11,18
|337.550.419
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,62
|264.466.451
|% 0,56
|
|PETKM
|7,78
|231.622.587
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,62
|264.466.451
|% 0,56
|
|KRDMD
|8,13
|542.617.742
|% 3,70
|
|TSKB
|1,59
|81.062.280
|% 0,63
|
|DOHOL
|3,05
|125.224.769
|% 3,74
|
|GARAN
|12,30
|401.714.652
|% 0,49
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9513
|10,9670
|% -0,63
|
|Euro
|12,4389
|12,4575
|% -0,85
|
|Sterlin
|14,5939
|14,6671
|% -1,78
|
|Frank
|11,6596
|11,7298
|% -1,88
|
|Riyal
|2,8810
|2,8954
|% -1,82
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,02
|
|Altın Gr.
|651
|651
|-9,01
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,71
|8,72
|-0,09
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|B. Petrol
|82,03
|82,03
|0,79
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