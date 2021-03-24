***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [FRIGO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/03/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıFrigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuDondurulmuş ve konserve edilmiş meyve sebze, meyve suyu, meyve ve sebze püreleri ve salça imalatıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi11.100.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih9 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.775.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı3,08 USDToplam Tutar8.547.000 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%25Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%25Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%25Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son finansal durum tablosundaki aktif toplamına oranı %43,91'dir. (23.03.2021 tarihinde geçerli olan TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablosuna (30.06.2020) göre oluşan hasılat toplamına oranı %316,79'dur.(23.03.2021 tarihinde geçerli olan TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Drleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarKamuoyunun Dikkatine :Şirket'imiz 24.03.2021 (bugün) tarihli 2021-15 numaralı yönetim kurulu kararı ile payları Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem gören Frigo Pak Gıda Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş.'nin 11.100.000 TL ödenmiş sermayesi içerisindeŞirket hakim ortağı Sn. Ali Haydar Güçlü' ye ait 4.072.000 adet,Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ne ait 472.000 adet,Borsada işlem gören hamiline payını 3,08 USD birim fiyatla toplamda 14.000.000 USD bedelle ilişkili tarafımız Sn. İsmail Aksaç ve birlikte hareket ettiğimiz Sn. Yiğit Cerit ile nakden satın almak üzere bağlayıcı anlaşma taraflarca imza altına alınmıştır.Söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işlemi sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. Devir alınacak paylara karşılık gelen pay devir bedeli, ödeme tarihinden bir önceki güne ait T.C. Merkez Bankası efektif döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığında yapılacaktırŞirket'imizin pay devrine konu 8.547.000 USD yükümlülüğü için4.000.000 USD banka yatırım kredisi,2.500.000 USD ortak ( Alistair Baran Blake) finansmanı2.047.000 USD öz kaynaklarımızkullanılacaktır.Pay devri sonrası yönetim hakimiyeti elde edilemeyecek olup, pay alım teklifi yapılmayacaktır.Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin pay devri sonrası yeni ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşacaktır:Pay SahibiPay AdediPay OranıMerko Gıda San. ve Tic A.Ş. 2.775.000 %25İsmail AKSAÇ 1.297.000 %11,69Yiğit CERİT 472.000 %4,25Toplam4.544.000%40,94Şirket'imizin bu finansal duran varlık edinimi ile ilgili süreci, nedenleri ve sonuçlarına ilişkin detaylı bir değerlendirmeyi Yön. Kurulu Başkanımız Sn. Alistair Baran Blake yazılı olarak ayrıca yapacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920230BIST