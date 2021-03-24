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***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

24.03.2021 18:10



***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [FRIGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/03/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve sebze, meyve suyu, meyve ve sebze püreleri ve salça imalatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
11.100.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
9 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.775.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
3,08 USD
Toplam Tutar
8.547.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%25
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%25
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%25
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son finansal durum tablosundaki aktif toplamına oranı %43,91'dir. (23.03.2021 tarihinde geçerli olan TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablosuna (30.06.2020) göre oluşan hasılat toplamına oranı %316,79'dur.(23.03.2021 tarihinde geçerli olan TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Drleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Kamuoyunun Dikkatine :
Şirket'imiz 24.03.2021 (bugün) tarihli 2021-15 numaralı yönetim kurulu kararı ile payları Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem gören Frigo Pak Gıda Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş.'nin 11.100.000 TL ödenmiş sermayesi içerisinde
Şirket hakim ortağı Sn. Ali Haydar Güçlü' ye ait      4.072.000 adet,
Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ne ait      472.000 adet, 
Borsada işlem gören hamiline payını 3,08 USD birim fiyatla toplamda 14.000.000 USD bedelle ilişkili tarafımız Sn. İsmail Aksaç ve birlikte hareket ettiğimiz Sn. Yiğit Cerit ile nakden satın almak üzere bağlayıcı anlaşma taraflarca imza altına alınmıştır.
Söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işlemi sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. Devir alınacak paylara karşılık gelen pay devir bedeli,  ödeme tarihinden bir önceki güne ait T.C. Merkez Bankası efektif döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığında yapılacaktır
Şirket'imizin pay devrine konu 8.547.000 USD yükümlülüğü için
4.000.000 USD banka yatırım kredisi,
2.500.000 USD ortak ( Alistair Baran Blake) finansmanı
2.047.000 USD öz kaynaklarımız
kullanılacaktır.
Pay devri sonrası yönetim hakimiyeti elde edilemeyecek olup, pay alım teklifi yapılmayacaktır.
Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin pay devri sonrası yeni ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşacaktır:
 
Pay Sahibi
Pay Adedi
Pay Oranı

Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. 2.775.000 %25
İsmail AKSAÇ 1.297.000 %11,69
Yiğit CERİT 472.000 %4,25
Toplam
4.544.000
%40,94

Şirket'imizin bu finansal duran varlık edinimi ile ilgili süreci, nedenleri ve sonuçlarına ilişkin detaylı bir değerlendirmeyi Yön. Kurulu Başkanımız Sn. Alistair Baran Blake yazılı olarak ayrıca yapacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920230


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Cumhuriyet 2.942 2.987 27,00  
Tam 2.929 3.004 23,97  
Yarım 1.415 1.453 11,60  
Çeyrek 710 727 5,79  
Gümüş.Ons 25,01 25,04 -0,07  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,01  
B. Petrol 61,74 61,74 -2,67  
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