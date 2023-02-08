***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [FRIGO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle grup şirketlerimiz ile tüm çalışanlarımız adına 500.000 TL tutarında nakdi yardım yapılmasına karar verilmiştir.Tüm milletimize geçmiş olsun.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111392BIST