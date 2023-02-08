***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2023 11:59
***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [FRIGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle grup şirketlerimiz ile tüm çalışanlarımız adına 500.000 TL tutarında nakdi yardım yapılmasına karar verilmiştir.
Tüm milletimize geçmiş olsun.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111392
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.132,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.132,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8234
|18,8276
|% 0,02
|
|Euro
|20,1930
|20,1982
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6377
|22,7512
|% 0,17
|
|Frank
|20,3570
|20,4796
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0027
|5,0278
|% 0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,24
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|1,88
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.691
|7.755
|0,00
|
|Yarım
|3.757
|3.795
|0,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.897
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,13
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,45
|
Seans Raporu
10:42
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