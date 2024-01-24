***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [FRIGO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/01/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar22/01/2024 tarihinde özel durum açıklması şablonu kullanılarak yapılan pay satış bildiriminin doğru modül kullanılarak yeniden yapılan açıklamamız aşağıdaki gibidir.Şirketimizin iştiraki Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz %20.79 oranındaki 30.587.499,94 adet mevcut payların, 15.800.000 adedinin 6,12-6,51 aralığından borsa dışında satılması neticesinde,Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz pay miktarı 14.787.499,94 adete oranı ise %10,05 sınırındadır.Kamuoyuna duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242443BIST