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***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

24.01.2024 12:19
***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/01/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

22/01/2024 tarihinde özel durum açıklması şablonu kullanılarak yapılan pay satış bildiriminin doğru modül kullanılarak yeniden yapılan açıklamamız aşağıdaki gibidir.
Şirketimizin iştiraki Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz %20.79 oranındaki 30.587.499,94 adet mevcut payların, 15.800.000 adedinin 6,12-6,51 aralığından borsa dışında satılması neticesinde,
 Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz pay miktarı 14.787.499,94 adete oranı ise %10,05 sınırındadır.
Kamuoyuna duyurulur.
  

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242443


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PKART 49,72 23.483.200 % 10,00  
BYDNR 31,70 196.175.761 % 9,99  
BAYRK 29,06 23.622.148 % 9,99  
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Euro 33,0403 33,0478 % 0,73  
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Frank 34,8072 35,0169 % 0,80  
Riyal 8,0493 8,0897 % 0,30  
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Gümüş ONS 22,74 22,78 % 0,66  
Platin 911,27 912,79 % 0,66  
Paladyum 965,43 970,21 % 0,66  
Brent Pet. 80,10 80,10 % 0,66  
Altın Ons 2.032,18 2.032,46 % 0,66  
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