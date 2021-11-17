***MERKO* *FRIGO* *YKBNK* *YKB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.11.2021 09:17
***MERKO******FRIGO******YKBNK******YKB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FRIGO, YKB, YKBNK, MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978225
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
0
En Düşük
0
18:0510,4160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0992
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4586
En Düşük
10,2960
18:0511,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0954
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8279
En Düşük
11,6569
18:05622,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 8,82
|Açılış
|: 622,53
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIMAS
|66,35
|524.752.527
|% 1,80
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|359.066.500
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,30
|19.013.164
|% 0,00
|
|ISDMR
|15,86
|67.112.900
|% 0,00
|
|AKMGY
|38,64
|897.196
|% -0,78
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|359.066.500
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,30
|19.013.164
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,72
|20.493.534
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4043
|10,4160
|% 0,96
|
|Euro
|11,7627
|11,7760
|% 0,82
|
|Sterlin
|13,9897
|14,0599
|% 1,33
|
|Frank
|11,1656
|11,2328
|% 1,14
|
|Riyal
|2,7752
|2,7891
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,56
|
|Altın Gr.
|622
|623
|8,79
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,38
|8,39
|0,16
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,45
|