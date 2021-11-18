***MERKO* *HPZ* *ITTFH* *FRIGO* *INFO* *IYF* *BURCE* *ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.11.2021 09:05
***MERKO******HPZ******ITTFH******FRIGO******INFO******IYF******BURCE******ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH, ADESE, BURCE, FRIGO, MERKO, INFO, IYF]
İlgili Fonlar [HPZ]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978405
BIST
10:371.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.714
En Düşük
1.708
10:3710,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0762
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:3712,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1140
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:37643,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 5,87
|Açılış
|: 643,59
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler10:37
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|TETMT
|190,40
|3.705.777
|% 9,93
|
|PRKAB
|44,20
|65.799.340
|% 8,60
|
|DITAS
|22,62
|13.048.864
|% 8,54
|
|RALYH
|9,74
|24.872.436
|% 6,10
|
|GMTAS
|2,47
|4.039.067
|% -5,36
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|DOGUB
|2,96
|926.849
|% -4,82
|
|ELITE
|17,68
|12.510.623
|% -4,33
|
|MERIT
|26,70
|3.122.874
|% -4,03
|
|PETKM
|7,78
|303.399.343
|% 0,91
|
|SISE
|10,55
|226.254.387
|% 1,25
|
|GARAN
|11,94
|208.853.162
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,71
|178.369.631
|% 0,26
|
|THYAO
|18,05
|172.974.150
|% 0,33
|
|ADESE
|1,06
|62.238.075
|% -0,93
|
|YKBNK
|3,37
|159.537.813
|% 0,00
|
|PETKM
|7,78
|303.399.343
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,16
|68.119.791
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,71
|178.369.631
|% 0,26
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7005
|10,7089
|% 0,72
|
|Euro
|12,1415
|12,1576
|% 0,95
|
|Sterlin
|14,4495
|14,5219
|% 1,10
|
|Frank
|11,5161
|11,5855
|% 0,98
|
|Riyal
|2,8522
|2,8665
|% 1,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-0,09
|
|Altın Gr.
|643
|643
|5,46
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,64
|8,65
|0,08
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|-0,52
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 36 artarak (% 0.23 ) 1, 873
-
10:51
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, GMTAS
-
10:51
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, TETMT
-
10:51XU100
Endeks 1, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 3, 176.00 milyon TL de
-
10:51ULAS
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 801, 550 adet işlem