***MERKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 16:15
***MERKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MERKO
Açıklamalar Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878032
BIST
17:401.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
17:407,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
17:409,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
17:40475,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,20
|Açılış
|: 475,71
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:38
|MERKO
|14,52
|166.535.714
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.453.267
|% 10,00
|
|DYOBY
|9,02
|141.893.772
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.927.459
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.510.611
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|814.086
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.537.032
|% -9,98
|
|SISE
|7,03
|2.383.974.875
|% 1,74
|
|THYAO
|10,62
|2.381.557.413
|% 0,76
|
|GARAN
|7,13
|1.447.468.302
|% 0,14
|
|ASELS
|18,43
|1.208.447.494
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,44
|837.163.531
|% 0,88
|
|SISE
|7,03
|2.383.974.875
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,64
|537.617.843
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,44
|837.163.531
|% 0,88
|
|THYAO
|10,62
|2.381.557.413
|% 0,76
|
|GARAN
|7,13
|1.447.468.302
|% 0,14
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7641
|7,7684
|% 0,29
|
|Euro
|9,0934
|9,1041
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,0058
|10,0559
|% 0,59
|
|Frank
|8,3970
|8,4476
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0644
|2,0748
|% 0,32
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-1,76
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.147
|3.194
|4,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,86
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,87
|
|Çeyrek
|759
|776
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|39,44
|39,44
|-1,49
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS
-
17:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SUMAS, YBTAS, ACSEL, DIRIT, KSTUR, TACTR, COSMO, MERIT, EGCEY, EGCYH
-
17:53
POLTK, ALCAR, METUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında