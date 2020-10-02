***MERKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.10.2020 15:01
***MERKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MERKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Merko Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877986
BIST
15:101.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:107,7415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0045
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:109,0793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0184
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:10475,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,70
|Açılış
|: 475,21
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:10
|ALCAR
|143,00
|55.960.764
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.590.943
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.391.523
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|VANGD
|7,60
|20.712.440
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|713.478
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|THYAO
|10,81
|1.745.471.775
|% 2,56
|
|SISE
|7,12
|1.691.695.353
|% 3,04
|
|GARAN
|7,13
|996.406.336
|% 0,14
|
|ASELS
|18,45
|742.365.912
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,43
|736.578.573
|% 0,59
|
|SISE
|7,12
|1.691.695.353
|% 3,04
|
|KRDMD
|3,43
|736.578.573
|% 0,59
|
|THYAO
|10,81
|1.745.471.775
|% 2,56
|
|GARAN
|7,13
|996.406.336
|% 0,14
|
|HURGZ
|2,24
|309.066.417
|% -8,20
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7374
|7,7415
|% -0,06
|
|Euro
|9,0714
|9,0793
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9874
|10,0375
|% 0,41
|
|Frank
|8,3835
|8,4340
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0581
|2,0684
|% 0,01
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|4,36
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.191
|1,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,50
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,69
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,35
|39,35
|-1,58
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 72 artarak (% 0.21 ) 1, 283
-
15:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, KRDMD, THYAO
-
15:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, GARAN
-
15:18XU100
Endeks 1, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 12, 515.00 milyon TL de
-
15:18ARTI
Yüzde 9.85 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 862 adet işlem