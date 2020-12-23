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***MERKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

23.12.2020 09:34


ermaye azaltım işleminde, kaydileşmiş paylar ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarından 23.12.2020 tarihinde azaltılmıştır.
 
      
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 21.12.2020 tarihinde başlayan % 1.000 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 04.01.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894365


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BIST En Aktif Hisseler12:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 14,85 1.982.312 % 10,00  
OZRDN 8,92 2.596.151 % 9,99  
INVEO 47,62 59.540.516 % 9,98  
YESIL 89,35 14.607.097 % 9,97  
GUBRF 56,80 20.670.542 % 9,97  
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12:20 Alış Satış %  
Dolar 7,6436 7,6491 % -0,13  
Euro 9,3296 9,3380 % 0,28  
Sterlin 10,2224 10,2737 % 0,22  
Frank 8,5600 8,6116 % -0,12  
Riyal 2,0299 2,0401 % -0,24  
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12:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 10,48  
Altın Gr. 459 459 1,20  
Cumhuriyet 3.058 3.104 0,00  
Tam 3.029 3.105 -15,62  
Yarım 1.464 1.502 -7,56  
Çeyrek 734 751 -3,77  
Gümüş.Ons 25,64 25,68 0,46  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,08  
B. Petrol 49,93 49,93 -0,15  
Seans Raporu 12:20
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