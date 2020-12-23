***MERKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
23.12.2020 09:34
ermaye azaltım işleminde, kaydileşmiş paylar ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarından 23.12.2020 tarihinde azaltılmıştır.
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 21.12.2020 tarihinde başlayan % 1.000 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 04.01.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894365
BIST
12:231.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
12:237,6486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
12:239,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0259
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
12:23459,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,73
|Açılış
|: 459,70
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler12:20
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.596.151
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|59.540.516
|% 9,98
|
|YESIL
|89,35
|14.607.097
|% 9,97
|
|GUBRF
|56,80
|20.670.542
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|229.155.151
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|TSKB
|1,87
|627.120.597
|% 1,08
|
|GARAN
|10,08
|586.202.196
|% 0,40
|
|SISE
|7,19
|419.084.433
|% 0,84
|
|OYAKC
|8,67
|413.740.986
|% 2,12
|
|THYAO
|12,49
|358.008.148
|% 0,56
|
|TSKB
|1,87
|627.120.597
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,46
|249.472.369
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,17
|346.605.770
|% 0,46
|
|ISGYO
|2,52
|321.580.324
|% 5,00
|
|YYAPI
|1,90
|134.865.937
|% 6,74
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6436
|7,6491
|% -0,13
|
|Euro
|9,3296
|9,3380
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,2224
|10,2737
|% 0,22
|
|Frank
|8,5600
|8,6116
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0299
|2,0401
|% -0,24
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|10,48
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|0,00
|
|Tam
|3.029
|3.105
|-15,62
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,56
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,08
|
|B. Petrol
|49,93
|49,93
|-0,15
|