***MERKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
02.06.2021 15:24
***MERKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 6.556.591 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRAMERKO91A5), Şirketin talebi üzerine 02.06.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939615
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1206
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0833
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
18:05524,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -3,11
|Açılış
|: 524,14
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,30
|88.641.500
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.951.660
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|12.091.442
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.508.878
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,12
|37.168.211
|% 9,94
|
|BALAT
|6,12
|490.922
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KENT
|252,50
|4.838.667
|% -9,98
|
|KARSN
|4,21
|366.856.295
|% -9,85
|
|BRMEN
|2,40
|124.307
|% -7,69
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|SISE
|8,03
|808.946.304
|% 2,82
|
|PETKM
|6,32
|737.374.452
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,20
|729.578.287
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|325.174.394
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7119
|8,7164
|% 1,44
|
|Euro
|10,5763
|10,5828
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,2493
|12,3107
|% 0,90
|
|Frank
|9,5914
|9,6492
|% 0,64
|
|Riyal
|2,3162
|2,3279
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-37,41
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,02
|71,02
|-0,33
|
Seans Raporu
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