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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

21.09.2022 13:56
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

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Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEYKM 9,95 31.363.957 % 43,90  
UFUK 58,15 2.794.626 % 0,00  
YYLGD 18,96 121.248.143 % 0,00  
ULUFA 7,19 67.076.383 % 0,00  
SEGYO 1,33 48.828.810 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3459 18,3564 % 0,16  
Euro 18,0965 18,1051 % 0,42  
Sterlin 20,5414 20,6444 % -0,26  
Frank 18,9190 19,0330 % 0,15  
Riyal 4,8631 4,8875 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.659 1.659 -14,76  
Altın Gr. 980 980 -6,50  
Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.660 6.740 -56,00  
Yarım 3.245 3.295 -25,00  
Çeyrek 1.628 1.648 -12,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 -0,21  
Gümüş Gr. 11,45 11,46 -0,09  
B. Petrol 90,52 90,52 0,69  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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