***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.09.2022 13:56
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
0
En Düşük
0
18:0518,3528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3588
En Düşük
18,3174
18:0518,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0926
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1216
En Düşük
18,0126
18:05979,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,21
|Açılış
|: 979,45
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|9,95
|31.363.957
|% 43,90
|
|UFUK
|58,15
|2.794.626
|% 0,00
|
|YYLGD
|18,96
|121.248.143
|% 0,00
|
|ULUFA
|7,19
|67.076.383
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,33
|48.828.810
|% 0,00
|
|YYLGD
|18,96
|121.248.143
|% 0,00
|
|ULUFA
|7,19
|67.076.383
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,33
|48.828.810
|% 0,00
|
|SMRTG
|51,90
|360.592.435
|% 0,00
|
|SUNTK
|25,40
|32.804.252
|% 0,00
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% 0,00
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% 0,00
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3459
|18,3564
|% 0,16
|
|Euro
|18,0965
|18,1051
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,5414
|20,6444
|% -0,26
|
|Frank
|18,9190
|19,0330
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8631
|4,8875
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-14,76
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-6,50
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.660
|6.740
|-56,00
|
|Yarım
|3.245
|3.295
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.648
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,52
|90,52
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem