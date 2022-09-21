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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

21.09.2022 13:56
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.07.2022-30.06.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6102 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.07.2022-30.06.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket denetim komitesi tarafından tercih edilen Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir,
Kamuoyuna duyurulur
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064479


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Yarım 3.244 3.292 -28,00  
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