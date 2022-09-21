***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.09.2022 13:56
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.07.2022-30.06.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6102 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.07.2022-30.06.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket denetim komitesi tarafından tercih edilen Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir,
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064479
BIST
14:323.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 42,60
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.300
En Düşük
3.237
14:3218,3928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0658
|Açılış
|: 18,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
14:3218,2252
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1962
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
14:32985,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,68
|Açılış
|: 985,57
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler14:30
|KMPUR
|49,72
|115.572.469
|% 10,00
|
|ULUSE
|130,60
|16.477.221
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|38.678.626
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|CRDFA
|3,71
|19.128.784
|% 9,76
|
|PINSU
|7,22
|62.880.650
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|111.590.913
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|338.189.238
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|86.340.788
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|54.077.383
|% -9,78
|
|THYAO
|70,65
|2.275.644.254
|% 1,29
|
|EKGYO
|4,05
|1.831.394.732
|% 3,85
|
|SISE
|27,58
|1.779.503.949
|% 2,68
|
|YKBNK
|7,22
|1.621.946.454
|% 3,29
|
|AKBNK
|11,81
|1.448.121.242
|% 2,52
|
|EKGYO
|4,05
|1.831.394.732
|% 3,85
|
|YKBNK
|7,22
|1.621.946.454
|% 3,29
|
|ZOREN
|4,02
|769.719.495
|% 1,52
|
|ISCTR
|8,18
|1.248.997.381
|% 3,15
|
|AKBNK
|11,81
|1.448.121.242
|% 2,52
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3783
|18,3911
|% 0,35
|
|Euro
|18,2018
|18,2193
|% 1,06
|
|Sterlin
|20,7125
|20,8164
|% 0,57
|
|Frank
|18,6208
|18,7329
|% -1,43
|
|Riyal
|4,8708
|4,8953
|% 0,28
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-7,17
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|-28,00
|
|Tam
|6.657
|6.734
|-62,00
|
|Yarım
|3.244
|3.292
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.647
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|0,67
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:44EGGUB
Yüzde 6.57 oranında artışla 71.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 817, 240 adet işlem
-
14:43ERBOS
Yüzde 5.88 oranında artışla 126.00 lira fiyatla işlem gören hissede 827, 921 adet işlem
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 62 artarak (% 1.81 ) 3, 583
-
14:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, SISE
-
14:42XU100
Endeks 3, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 32, 921.00 milyon TL de