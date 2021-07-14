***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.07.2021 15:12
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19. maddesinin tadiline ilişkin 05.07.2021 tarihinde alınan yönetim kurulu kararına istinaden gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951113
BIST
17:321.364
En Yüksek
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|: 1,31%
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BIST En Aktif Hisseler17:32
|KRTEK
|8,37
|15.920.339
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.195.777
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.053.682
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|1.995.829.526
|% 9,95
|
|EUHOL
|3,10
|6.520.344
|% 9,93
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,38
|22.613.608
|% -3,19
|
|BANVT
|61,35
|2.086.879
|% -2,93
|
|SASA
|31,16
|1.995.829.526
|% 9,95
|
|GARAN
|8,43
|927.336.597
|% -0,24
|
|THYAO
|13,15
|528.270.131
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,26
|387.723.962
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,30
|329.770.236
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,03
|200.076.033
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,30
|329.770.236
|% 1,32
|
|GARAN
|8,43
|927.336.597
|% -0,24
|
|SASA
|31,16
|1.995.829.526
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,81
|107.083.527
|% 1,12
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6015
|8,6030
|% -0,19
|
|Euro
|10,1651
|10,1682
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9062
|11,9659
|% 0,30
|
|Frank
|9,3538
|9,4102
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2871
|2,2985
|% -0,18
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.820
|1.820
|12,40
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|0,05
|
|B. Petrol
|76,23
|76,23
|-0,26
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